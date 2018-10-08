Avrupa Birliği Fonlarıyla ilgili yolsuzluk dosyaları üzerinde çalışan gazeteci öldürüldü. Bulgar gazeteci Victoria Marinova Ruse şehrinde ölü bulundu.

30 yaşındaki Bulgar gazeteci Victoria Marinova ülkesinin Ruse şehrinde öldürüldü. Bulgaristan yetkilileri 30 yaşındaki gazeteci Marinova'nın tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurdu.



Marinova, TVN televizyon kanalında muhabirlik ve sunuculuk yapıyordu. Genç gazetecinin öldürülmeden önce Avrupa Birliği fonları ile ilgili bir yolsuzluk iddiasını araştırdığı biliniyor.



Emniyet yetkilileri cinayetin işlendiği Cumartesi gününden bu yana olayın yolsuzluk araştırması ile ilgili olup olmadığını inceliyor ancak henüz bu yönde bir bulguya rastlanmış değil.



AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi HarlemDesir cinayete ilişkin olarak sorumluların derhal adalet önüne çıkarılması için Bulgaristan'a çağrıda bulundu.



ulusal.com.tr