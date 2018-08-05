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Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı
Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı

Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı

Bulgaristan'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonundan kaçan, İnterpol'ün Kırmızı Bülten'le aradığı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte İstanbul'da yakalandı.

Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı

Hürriyet'in haberine göre Bulgaristan'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonundan kaçan Dimitar Zhelyazkov'un ülke dışına çıktığına yönelik bilgiler edinilmesi üzerine İnterpol'e başvuru yapıldı. İnterpol Bulgaristan'ın başvurusunu kabul ederek Kırmızı Bülten çıkardı. Bulgar mafya babasının İstanbul'da olduğu yönünde istihbarat alınması üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İnterpol, Bulgar güvenlik birimleriyle koordineli hareket için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zhelyazkov'un Bakırköy'de bir otelde kaldığını belirledi. Kaldığı otel belirlenerek fiziki takip başlatıldı. Zhelyazkov, sevgilisi ve 6 adamı otel dışında gözaltına alındı.

Etiketler; #Mafya #Bulgar #interpol
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