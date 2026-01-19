Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığı binasında yaptığı resmi açıklamada görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Radev, istifa dilekçesini yarın Anayasa Mahkemesine sunacağını ve görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredeceğini duyurdu.

Halka sesleniş konuşmasında 9 yıllık görev süresinin muhasebesini yapan Radev, bu zaman zarfında 7 kez geçici hükümet kurmak zorunda kaldığını hatırlattı. Bulgaristan’ın Schengen alanına katılarak ve avroya geçerek Avrupa entegrasyonunu tamamladığına dikkat çeken Radev, ancak bu iki kritik başarının ülkeye huzur ve istikrar getiremediğini belirtti. Son dönemde yapılan anayasal değişikliklerle oligarşinin yürütme organlarına el koyduğunu savunan Radev, "Sonbahardaki halkın protestoları iktidarı düşürerek, mafyaya karşı bir görüş birliği oluşturdu." dedi.

YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞME ÇAĞRISI

Ülkedeki vatandaşların derin bir siyasi hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Rumen Radev, çözüm için köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Radev, "Yeni bir toplumsal sözleşmeye muhtacız. Sonbahardaki protestolarda sokaklara dökülen gençlerimiz, artık Bulgaristan'ı terk etmek istemediklerini net şekilde ifade etti." diye konuştu.

Görevi devredeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova’ya duyduğu güveni de dile getiren Radev, "Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BULGARİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Rumen Radev’in istifasının hukuki geçerlilik kazanması için Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. İstifa, mahkemenin alacağı resmi kararla yürürlüğe girecek. Anayasal prosedür uyarınca, Radev’in görevden ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 22 Ocak 2027 tarihine kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova oturacak.