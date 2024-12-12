Bulgaristan ve Romanya Şengen'e tam üye oldu

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen’e karadan da dahil oldu.

Mert Sagit Mert Sagit
Bulgaristan ve Romanya Şengen'e tam üye oldu
Yayınlanma:

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi! Onlarca şüpheli yakalandıTerör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi! Onlarca şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

romanya bulgaristan şengen
Günün Manşetleri
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Çanakkale'de şiddetli deprem
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman
Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi
"İzin vermeyeceğiz..."
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan "sıkıyönetim" açıklaması
İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu
La Nina geliyor...
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Çanakkale'de şiddetli deprem Çanakkale'de şiddetli deprem
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu! Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
La Nina geliyor... La Nina geliyor...