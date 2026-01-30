Bulgaristan'da karar çıktı! Türk şoförlerden rüşvet isteyenlere ceza yağdı

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, Haskovo Bölge Otomobil İdaresi bünyesinde çalışan beş kamu görevlisinin rüşvet suçundan aldığı mahkumiyet kararını nihai olarak onadı.

Haskovo Bölge Mahkemesi tarafından verilen ve ardından Plovdiv İstinaf Mahkemesi’nce de hukuka uygun bulunan karar, bu onama ile kesinleşmiş oldu. Mahkeme, isimleri gizli tutulan memurların 5 yıl süreyle görevden uzaklaştırılmasına ve her birinin 3 bin euro para cezası ödemesine hükmetti.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay, 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu üzerinde gerçekleşti. Sanıkların, görev yaptıkları süre boyunca Türk ağır vasıta şoförlerini hedef alarak defalarca rüşvet talep ettiği ve tahsil ettiği belgelendi. Rüşvet eyleminin, yapılan yol kontrolleri sırasında anlık bir hatadan ziyade sistematik bir şekilde yürütüldüğü tespit edildi.

'ÇORBA PARASI' TALEP EDİLDİ

Yapılan incelemelerde rüşvet çarkının detayları da ortaya çıktı. Rüşvet miktarlarının 10 ile 50 euro arasında değiştiği, bu paraların kamu görevlileri tarafından açıkça "çorba parası" adı altında talep edildiği belirlendi. Alınan bu yasa dışı ödemeler karşılığında memurların, kamyonların hız takograf plakalarını kontrol etmedikleri ve sürücü belgelerini incelemeden geçiş izni verdikleri kaydedildi.

Yüksek Temyiz Mahkemesi, gerekçeli kararında olayların üzerinden uzun bir süre geçmiş olması ve sanıkların daha önce herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması dikkate alınarak, verilen cezaların orantılı ve adil olduğunu belirtti.

Davanın yalnızca sanıkların temyiz başvurusu üzerine görülmesi nedeniyle, hukuki prosedür gereği cezalarda bir artırıma gidilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.