İngiliz gazetesi Independent’ın deneyimli ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye’de kimyasal saldırı yapıldığı iddia edilen hastaneye giderek incelemeler yaptı. Fisk, “Burada kimyasal saldırı olmamış. İnsanlar toz yüzünden hastaneye getirilmiş” dedi

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair çekilen görüntülerin yalan ve kurgu olduğu bir kez daha kanıtlandı.



Araştırmayı yapan bu kez İngiliz gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk oldu.



Fisk, Duma’ya gitti ve görüntülerin çekildiği hastanenin doktorlarından Rahaibani ile görüştü.



Fisk’in edindiği bilgilere göre Duma’dan servis edilen videolarda hastaneyi dolduran siviller kimyasal silah nedeniyle değil, oksijen azlığı nedeniyle acı çekiyorlardı.



Ancak önceki hafta Duma'da kimyasal silahla sivillerin ödürüldüğü iddia edilmiş, basına ve sosyal medyaya bir hastanede çekilmiş görüntüler servis edilmişti. Görüntülerde, kimyasal silahtan etkilendiği belirtilen siviller yer alıyordu.



Fisk'in görüştüğü hastane doktoru Rahaibani ise, o gün yaşananları anlattı.



Fisk şunları söyledi:



"1. Görüntüler gerçekten bu hastanede çekilmiş.



2. Fisk'in konuştuğu doktorlar, o gün hastaneye getirilen çocukların öksürdüğünü ve tükürük saçtığını anlattı.



3. Hastalar bölgedeki topçu ateşinden ve tozdan etkilendikleri için hastaneye getirilmiş.



4. Beyaz Baretli bir kişi "gaz, gaz" diye bağırarak paniğe neden olmuş, bu yüzden doktorlar kimyasal silah saldırılarında izledikleri prosedürü uygulamış ve hastaları yıkamaya başlamış."



Suriye hükümeti ve Rusya, görüntülerin uydurma olduğunu, Suriye'de kimyasal silah kullanılmadığını tekrar tekrar açıklamışlardı.



Buna rağmen ABD,İngiltere ve Fransa kimyasal saldırı yapıldığını öne sürerek Suriye'ye hava operasyonu düzenledi.



ulusal.com.tr