Burger King İşgalci İsrail Askerlerine Yemek Yardımında Bulundu!

Havadan ve karadan binlerce insanın ölümüne yol açan işgalci İsrail askerleri, hiçbir savaş kuralını tanımadan saldırılarına devam ediyor. Tüm dünya Filistin için birlik olmuşken, McDonald's ve Carrefour işgalci İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek yardımında bulunacağını açıkladıktan sonra Burger King'de yemek yardımında bulunacağını açıkladı.

İŞGAL İSRAİL ORDUSUNA CARREFOUR DESTEĞİ

İsrail, bölgeye su ve elektrik vermeyerek binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.

"Aksa Tufanı" ile başlayan ve bunu öne sürerek Gazze'deki masum sivillere savaş açan İsrail'e Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ..."

Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.

Carrefour'un, İsrail'e desteği ardından çok sayıda vatandaş Carrefour'u boykot etmeye başladı.

BURGER KİNG'DE İSRAİL'E YEMEK DESTEĞİ GÖNDERDİ

İşgalci İsrail'e bir destek de Burger King'den geldi. Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi.

MC DONALD'S DA İŞGALCİ İSRAİL'E YEMEK DESTEĞİ VERMİŞTİ

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.