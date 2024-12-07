Burkina Faso'da hükümet feshedildi

Burkina Faso'da askeri yönetim altındaki hükümette önemli bir değişiklik yaşandı. Devlet Başkanı İbrahim Traore, yayımladığı kararnameyle Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela'yı görevden alarak hükümeti feshetti.

Kararnamede, Başbakan Tambela’nın görevden alınma nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak mevcut kabinenin, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği ifade edildi.

Tambela, Yüzbaşı İbrahim Traore’nin Eylül 2022’de gerçekleştirdiği askeri darbenin ardından, Ekim 2022'de başbakan olarak atanmıştı. Traore, 22 Ekim 2022'de devlet başkanı ilan edilmişti ve o tarihten bu yana ülkenin yönetimini elinde tutuyor.