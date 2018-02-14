Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde görev yapan polisler, saldırılar nedeniyle bölgeyi terk etti.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde görev yapan polisler, saldırılar nedeniyle bölgeyi terk etti.



Güvenlik kaynakları, terör olaylarının sıklıkla yaşandığı Burkina Faso ile Nijer sınır bölgesinde bulunan Deou kırsal kesiminde yaklaşık 20 kişilik polis ekibinin daha önceki saldırıları gerekçe göstererek, bulundukları polis karakolunu terk ettiğini duyurdu.

Polis ekiplerinin, kendilerini savunacakları yeterli ekipmanları olmadığı için bu kararı aldıkları belirtildi.



Bölgede devriye gezen polis ekibine geçen hafta kendilerini Ansaruddin örgütü olarak tanımlayan silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmişti.



Polis, saldırıyı düzenleyen gruptan bir kişiyi öldürmüştü.



Terörist grubun intikam için yeni saldırılar düzenlemesinden endişe edilirken, bölge halkı şüpheli kişilerin güvenlik birimlerine bildirilmesi konusunda uyarılıyor.



Ansaruddin terör örgütü bölgede sık sık saldırılar düzenliyor. Bu nedenle bölgeden şehir merkezlerine göçler yaşanıyor.