"Amerikalılar Suriye'den kaçtı." Bu sözler Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban'a ait. Şaban, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Şaban, "bazıları kaçan bu zorba gücü savunmaya çalışsalar da ABD'nin kaçmak zorunda kalması bir gerçektir" dedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, Trump’ın Suriye’deki ABD güçlerini çekme kararı hakkında yaptığı açıklamada, ‘Amerikalılar Suriye’den kaçtı’ dedi.



Şaban, ABD’nin kararıyla ilgili yapılan bütün değerlendirmelerin Amerikan yönetiminin, Suriye halkı ve ordusunun dayanışması ve mücadelesi sonunda Suriye’den kaçtığı yönünde olduğunu belirterek, ”bazıları kaçan bu zorba gücü savunmaya çalışsalar da ABD’nin kaçmak zorunda kalması bir gerçektir’ dedi.



Amerikan başkanı Trump’ın 19 aralık tarihinde Suriye’deki ABD askerlerinin çekilmesi kararının ardından ABD askeri teçhizatlarını taşıyan yüzlerce tır geçen perşembe günü Suriye’den Irak'a geçmişti.





ulusal.com.tr