Bütün dünyanın gözü Suudi Arabistan'daki bu dev projede

Suudi Arabistan'da 26 bin 500 km²'lik bir alanda kurulan 500 milyar dolara mal olması planlanan geleceğin şehri Neom'un Baş Yatırım Direktörü Dr. Manar Al Moneef, 15'inci Boğaziçi Zirvesi’nin Kentsel Dönüşüm panelinin açılışında konuşmasını yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bütün dünyanın gözü Suudi Arabistan'daki bu dev projede
Yayınlanma:

Tüm dünyanın merakla izlediği bu devasa şehir için her şeyi sıfırdan tasarladıklarını ve 8 farklı alt bölge belirlediklerini söyleyen Al Moneef, "Burası sürdürülebilirliği yeniden tanımlayacak bir şehir olacak. Sıfır karbon salınımlı bir şehir oluşturuyoruz. Çok daha insani bir şehirleşme yaratacağız." dedi. 

Bütün dünyanın gözü Suudi Arabistan'daki bu dev projede - Resim : 1

26.500 km²'lik bir alanı kaplayacak ve Kızıldeniz kıyısı boyunca 460 km uzanacak Neom'un tüm dünyanın ilgisinin üzerinde olduğu bir proje olduğuna dikkat çeken Neom'un Baş Yatırım Direktörü Dr. Manar Al Moneef, çalışmaların artık sona yaklaştığını ve ziyaretçi girişlerinin başladığını söyledi. 15'inci Boğaziçi Zirvesi’nin Kentsel Dönüşüm: Hikayeleri yeniden yazılan şehirler ve yeni nesil şehircilik modelleri, başlıklı panelinin açılış konuşmasını yapan Al Moneef, "Gelecekte dünya nüfusu 10 milyara çıkacak. Enerji tüketimi ve karbondioksit salınımı artacak ve çeşitli yeni zorluklarla karşılaşacağız. Bu yüzden şehirlere sıfırdan başlamalı ve yenilikçi çözümler ortaya koymalıyız. Her şeyi unutun, bütüncül yaklaşımlar içeren yepyeni sürdürülebilir kentleri hayal edin. İşte gelecek bu ve Neom şehri bunun tam da ortasında." dedi. 

İNSAN ODAKLI İNŞA EDİLİYOR

Dünya ticaretinin yüzde 13'ünün Neom'un önünden geçtiğini ve 6 saatlik uçuş ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşılabileceğini kaydeden Al Moneef, yeni şehrin aynı zamanda sürdürülebilirliği yeniden tanımlamak için bir fırsat olduğunu belirtti. Şehri sadece yenilenebilir enerji odağında değil aynı zamanda net sıfır karbon hedefiyle inşa ettiklerini anlatan Al Moneef, şunları anlattı:  

"ESG kurallarının temelini benimseyen ve geleceğin ESG standartlarını oluşturacak bir şehir kuruyoruz. Her şeye yepyeni bir düşünce ile sıfırdan başlıyoruz. Şehrin içinde yaşam standartları ve gelişimleri farklı 8 farklı alt bölge oluşturduk. Bunlardan kimisi dağ yamacında, kimisi göl kenarında, kimisi limanın yanında... Bölgeler, binaların boy farklılıklarına göre değil, insan odağında oluşturulmuş bölgeler. Örneğin şehrin sadece yüzde 5'ine inşaat yapılacak ve tamamen yürünebilirlik ön planda olacak."

15 FARKLI SEKTÖR BELİRLENDİ

Şehrin iş dünyası için çok önemli avantajlar sağlayacağına işaret eden Al Moneef, "Burada iş dünyasını yeniden tanımlıyoruz. Hiçbir eski altyapı olmayacak ve iş yapış biçimlerini kolaylaştıracak üst düzey yeni teknolojiler kullanılacak. Tamamen şirketlerin büyümesine odaklı bir tasarım yapıyoruz ve tüm regülasyonları da buna göre ayarlıyoruz. Buradaki şirketlerin çok hızlı büyüme oranlarına sahip olacağını düşünüyoruz." dedi. 

İş dünyası için 15 farklı sektör belirlediklerini ve bunların hepsinin geleceğin sektörleri olacağını ve geleceğin işlerinin burada şekilleneceğini kaydeden Al Moneef, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Bu bölgede şu anda geleceğe dair büyük hayaller kuran 5 bin kişi çalışıyor. Biz Neom'u planlarken, sadece tek bir tarafın yürütmeyeceği bir proje olarak planladık. Kamu, özel sektör, akademi dünyası ve tüm paydaşlarla herkesin birlikte yürüttüğü bir proje. Şehirde 1500'den fazla girişim belirledik ve bu girişimler ortaklık şeklinde yürütülecek. Hayal ettiğimiz geleceği yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz, Neom ile çok daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz, çok daha insani bir şehirleşme yaratacağız."

Elektrikli araç şarj noktası sayısı arttı! Yurt genelindeki toplam sayı açıklandıElektrikli araç şarj noktası sayısı arttı! Yurt genelindeki toplam sayı açıklandıYurt
suudi arabistan proje
Günün Manşetleri
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
41 şehirde Kalkan-28 operasyonları
Özgür Özel'den MİT iddiası
CHP'ye talimat verdi
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çok Okunanlar
Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat" Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat"
Putin'den Trump'a mesaj Putin'den Trump'a mesaj
Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı
Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler Bekçilere yeni yetki verildi: Artık o işlemi yapabilecekler
Kamyonetin arkasında 11 kişinin cesedi çıktı Kamyonetin arkasında 11 kişinin cesedi çıktı