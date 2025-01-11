Büyük skandal: Yılın polisi genelev çetesine yardım ediyordu

Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) bölgesinde, Yunanistan istihbaratının düzenlediği büyük bir operasyonda, genelevlere koruma sağlayan ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 15 kişilik suç örgütü çökertildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Büyük skandal: Yılın polisi genelev çetesine yardım ediyordu
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Yunanistan istihbaratının ve Dedeağaç (Evros) Valiliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, genelevlere koruma sağladığı ve vergi kaçırdığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan üç polis memurunun, özellikle bir kadının, 2019 yılında Vatandaş Koruma Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle “Yılın Polis Memuru” seçildiği ve ödülünü dönemin İçişleri Bakanı Olga Gerovasili’den aldığı ortaya çıktı.

Operasyonda ele geçirilen bilgilere göre, suç örgütünün vergi kaçakçılığından yılda 70 milyon Euro kazandığı ve devletin bu faaliyetlerden 20 milyon Euro zarar uğradığı öğrenildi. Çete, polisler aracılığıyla genelevlere koruma sağlıyor, yapılacak operasyonları sızdırıyor ve bu hizmetlerin karşılığında her 15 günde bir 800 ile 2500 Euro arasında ödeme alıyordu.

"Yılın Polisi" ve diğer polis memurlarının çete üyeleri olarak ortaya çıkması, ülke çapında büyük bir şok etkisi yarattı. Olay, medya tarafından geniş bir şekilde haberleştirildi ve kamuoyuna fotoğraflarla duyuruldu.

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