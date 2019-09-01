Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, yabancı misyon şefleri ve bu ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Örs, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin Türk tarihinin dönüm noktalarından olduğunu belirterek, "Anadolu toprakları 20. yüzyılın ilk çeyreğinde emperyalist güçler tarafından işgal edilmiştir. Bu işgale karşı Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği şanlı istiklal mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de düşmana karşı kazanılan nihai zaferle başarıya ulaşmıştır." dedi.

Örs, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, komşular ve dünyadaki bütün ülkelerle iyi ve dostane ilişkiler kurma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.
Resepsiyonda Türk ve İran mutfağından yemekler ikram edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #büyük zafer #iran #tahran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.