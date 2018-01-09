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Çad'da memur maaşlarına kesinti

Çad Hükümeti kemer sıkma politikaları kapsamında memur maaşlarında kesintiye gitti

Çad'da memur maaşlarına kesinti

 Çad hükümetinin kemer sıkma politikaları çerçevesinde memur maaşlarında kesinti yaptığı bildirildi.

Maliye ve Bütçe Bakanı Abdulaye Sabri Fadil basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) uyarısı doğrultusunda bütçe açığının önüne geçmek için kemer sıkma politikası uygulayacağını söyledi.

Bakan Fadil, maaşlar için ayrılan kaynağın 2017'ye göre bu yıl yaklaşık 30 milyar frank CFA (yaklaşık 60 milyon dolar) artış gösterdiğine işaret ederek, "Bu artış bütçemizi zorlardı dolayısıyla hükümetin olası bütçe açığının önüne geçmesi için çözümler üretmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Kesintinin tüm bakanlık çalışanları başta olmak üzere güvenlik güçleri ve yurt dışındaki diplomatları kapsadığını belirten Fadil, memur maaşlarına ayrılan bütçenin geçen yıl 348 milyar FCFA olduğunu ve bu yıl 354 milyar FCFA'yı (yaklaşık 650 milyon dolar) geçmemesi için çabalayacaklarını ifade etti.

"Olası bir ekonomik kriz bölgeyi de etkileyecektir"
Fadil, "Bu çaba gösterilmezse, Çad mali ortaklarını kaybedecektir. Buradaki olası bir ekonomik kriz bölgeyi de etkileyecektir." dedi.

Ülkede, 2015'te de devlet memurlarının ikramiyelerinde yüzde 50 kesinti uygulanmıştı. Memur sendikaları da kesintileri protesto etmek için grev kararı almıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kesindi #kemer sıkma politikası #Hükümeet #çad
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