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Çad'da rüşvet ve yolsuzluğu ihbar hattı

Encemine yönetimi, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçmek için yeni bir ihbar hattını uygulamaya koydu

Çad'da rüşvet ve yolsuzluğu ihbar hattı

Çad'da rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amacıyla özel bir ihbar hattı oluşturulduğu bildirildi.

Bütçe ve Maliye Bakanı Abdullah Sabri Fadıl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçmek için 700 numaralı ihbar hattının kullanıma açıldığını belirtti.

Hattın ülkedeki bütün GSM şirketlerinin hatlarından ücretsiz aranabileceğini ifade eden Fadıl, "Resmi, ticari ya da şahsi işlemlerde kim kurallara aykırı bir teklifte bulunursa herhangi bir ihbar ya da şikayet durumunda kanunsuz iş yapanlar hakkında hukuki işlem başlatılacak." diye konuştu.

Konunun devlet nezdindeki önemini göstermek amacıyla hükümetin, mali suçlarla mücadele için 500 askerden oluşan bir birim de oluşturduğunu kaydeden Fadıl, bakanlıklarda ya da gümrük noktalarında herhangi bir yolsuzluk ya da rüşvet olayının yaşanması durumunda bu birimin hemen harekete geçeceğinin altını çizdi.

Çad, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 179 ülke arasında 159'uncu sırada yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yolsuzluk #RÜŞVET #hattı #çad
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