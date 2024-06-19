Çad'da mühimmat deposu patladı

Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldi. Patlamanın mühimmat deposunda gerçekleştiği aktarıldı.

Çad'da mühimmat deposu patladı
Editör: Uğur Çam
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Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi. Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

PATLAMA MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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