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California'a silahlı saldırı: 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 12 kişi öldü.

California'a silahlı saldırı: 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 12 kişi öldü.

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.

Saldırıda saldırgan dahil 12 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bar #saldırı #abd #califronia
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