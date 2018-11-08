ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 12 kişi öldü.

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 12 kişi öldü.



Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.



Saldırıda saldırgan dahil 12 kişi hayatını kaybetti.