ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.



Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.



Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.



Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.