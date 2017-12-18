ABD'nin California eyaletinde 4 Aralık'tan bu yana süren orman yangınının yüzde 40'ının kontrol altına alındığı, 18 bin binanın tehlike altında olduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin güneyinde, 4 Aralık'ta ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yetkililer, yangının yüzde 40'ının kontrol altına alındığını ancak kötü hava koşulları nedeniyle kıyı kesimlerde tehlikenin devam ettiğini belirtti.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Santa Barbara'dan Ventura'ya kadar yayılan alevlerin, sabah saatleri itibarıyla yaklaşık bin 100 kilometrekarelik alanda etkili olduğu bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 binden fazla itfaiyecinin katıldığını belirten yetkililer, düşük nem ve sert rüzgarların yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığını ifade etti.



18 bin bina tehlike altında

Yetkililer, 18 bin binanın tehlike altında olduğunu açıklayarak, yangının etkili olduğu bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 55 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Hava Servisi de dağlık alanlarda kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Santa Barbara ilçesiyle Montecito ve Carpinteria bölgelerinin bazı yerlerinde tahliye uyarısının devam ettiği ancak Ventura ilçesindeki bazı tahliye uyarılarının kaldırıldığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının maliyetinin ise 110 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, cuma günü eyaletin güneyinde etkili olan yangının 982 kilometrekarelik alana yayıldığına dikkati çekerek, 700'ü ev 970 binanın kullanılamaz hale geldiğini, yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesi ve çevresindeki kasabalardan, güneydeki San Diego şehrine kadar geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarına katılan itfaiyecilerden birisi cuma günü hayatını kaybetmişti. İtfaiyecinin nasıl öldüğü hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişti. Yangından kaçmaya çalışan bir sivil de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.