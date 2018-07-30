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California'daki yangınlarda ölü sayısı artıyor

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlarda ölenlerin sayısı 6'ya çıkarken, kaybolan 7 kişiden de haber alınamıyor.

California'daki yangınlarda ölü sayısı artıyor

ABD'nin California eyaletinde halen kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Yangında kaybolan 7 kişiden ise haber alınamıyor.

Yangın nedeniyle Yaklaşık 50 bin kişi evlerinden tahliye edildi,  657 ev yandı, 145 ev hasar gördü.

Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. 

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığı bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump yangın bölgesinde acil durum ilan etti.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #California #abd
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