ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 230’den fazla kişiden hâlâ haber alınamıyor. Eyaletin kuzeyinde yer alan Paradise kasabası ise nerEdeyse haritadan silindi.

ABD'nin California eyaletinde başlayan yangın, yüzyılın en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçti.



27 bin nüfuslu, çoğunluğu emeklilerin oluşturduğu Paradise kasabası küle döndü.



8 Kasım'dan beri devam eden yangında, can kaybı gün geçtikçe artıyor. Ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 230’den fazla kişiden haber alınamıyor.



9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.



Kim Kardashian ve Lady Gaga gibi birçok ünlü ismin malikanesi de küle döndü.



Yangının söndürülmesi için 5 bin 600 itfaiyeci görev yapıyor.



Paradise Belediye Başkanı Jody Jones, cennet anlamına gelen paradise şehri için " Bu şehri yeniden inşa edeceğiz ve cennet yapacağız" dedi.



ulusal.com.tr