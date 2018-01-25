ABD'nin Pasifik kıyıları açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Californiaeyaletinin kuzey sahili açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Pasifik Okyanusu'nda, 4,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Kaliforniya eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin yaklaşık 181 kilometre batı açıkları olduğu kaydedildi.
Yerel saatle 08.39'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
100'den fazla kişinin, USGS internet sitesine depremi hissettiğini bildirdiği aktarıldı.
Pasifik açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu
ABD'nin Pasifik kıyıları açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.