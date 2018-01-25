ABD'den Afrin için “PKK“ itirafı
ABD'den Afrin için “PKK“ itirafı
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı
PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı

California sahili açıklarında deprem

Pasifik açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu

California sahili açıklarında deprem

ABD'nin Pasifik kıyıları açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Californiaeyaletinin kuzey sahili açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda, 4,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Kaliforniya eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin yaklaşık 181 kilometre batı açıkları olduğu kaydedildi.

Yerel saatle 08.39'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

100'den fazla kişinin, USGS internet sitesine depremi hissettiğini bildirdiği aktarıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #Pasifik kıyıları #USGS
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.