California'daki yangınlarda can kaybı 50'ye ulaştı. 200’den fazla kişinin kaybolduğu bölgede, 7 binden fazla ev yangınla birlikte kül oldu.

California'daki yangınlarda ölü sayısu 50'ye yükseldi. 200’den fazla kişinin ise de kayıp olduğu belirtiliyor.



Yaklaşık 27 bin nüfuslu olan kasabada 7 binden fazla ev de yangınla birlikte yok oldu.



Paradise bölgesinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden yangının söndürülmesi için 5 bin 600 itfaiyeci görev yapıyor.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, havanın bu hafta boyunca da yağışsız ve kuru şekilde devam edeceğini, yağmurun ancak haftasonuna doğru gelme ihtimali olduğunu belirttiler.



ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında bölgeye federal yardımların arttırılacağını söyledi. Trump, yangından etkilenen halka mümkün olan en üst düzeyde desteğin sağlanacağını ifade etti.



California Valisi Jerry Brown da küresel ısınmayla artan sıcaklıkların yangınların başlıca nedenlerinden olduğunu savunuyor.



Yangının nasıl başladığına ilişkin soruşturma devam ediyor.



ulusal.com.tr