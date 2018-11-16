ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında ölü sayısı 63'e, kayıp kişilerin sayısı ise 631'e yükseldi. Kayıp sayısı dün 297 olarak açıklanmıştı. Yangının ay sonundan önce kontrol altına alınması beklenmiyor.

ABD'nin California eyaletindeki yangın can almaya devam ediyor.



8 Kasım'dan beri devam eden yangında ölü sayısı 63'e, kayıp kişilerin sayısı ise 631'e yükseldi. Şimdiye kadar 56 bin hektarlık bir alan küle döndü.



Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış, birçok bölge sakini alevlerden kaçamamıştı.



California İtfaiye Müdürlüğü, henüz yangının yüzde 40'ının kontol altına alındığını açıkladı.



Felaket bölgesindeki arama çalışmalarına askerler de destek veriyor. Arama çalışmalarının haftalar alabileceği belirtiliyor.



Bölgede son bir aydır yağış kaydedilemezken, yangının ay sonundan önce kontrol altına alınması beklenmiyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumartesi günü bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.



ulusal.com.tr