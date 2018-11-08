ABD'nin California eyaletindeki bir barda, silahlı bir kişinin etrafa ateş açması sonucu 1'i polis en az 12 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra da saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil en az 13 kişi öldü.



Olay Los Angeles'ın 65 km kuzeybatısındaki bir barda, yerel saatle gece 23:20 sıralarında yaşandı.



Borderline Bar and Grill adlı barda bir okulun folk müzik gecesi yapılıyor ve en az 200 kişi bulunuyordu.



Bu sırada silahlı bir kişi bara girdi ve etrafa ateş açtı. 11 kişi olay sırasında barın içinde, 1 polis ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediği, saldırıyı gerçekleştirme amacının da bilinmediği belirtildi.



Görgü tanıkları olay sırasında bar içinde büyük panik yaşandığını, saldırganın onlarca el ateş ettiğini, barda bulunanların sandalyelerle camları kırarak dışarı kaçtıklarını söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan yarı otomatik bir silah kullanıyordu.



Ventura Şerifi sözcüsü, polislerin olay yerine ulaştığında silah seslerinin devam ettiğini söyledi. Saldırganında daha sonra öldürüldüğü bilgisini verdi.



Polis en az 10 kişinin de yaralandığını ancak yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.



ulusal.com.tr