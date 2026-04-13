Çalılıklara saklanıp canlarını zor kurtardılar! Takım otobüsüne kurşun yağmuru: 1 futbolcu hayatını kaybetti!

Gana Premier Ligi'nde mücadele eden Berekum Chelsea futbol takımını taşıyan otobüs, 12 Nisan 2026 tarihinde ülkenin güneyindeki Samartex deplasmanından dönerken silahlı bir grubun hedefi oldu. Goaso–Bibiani yolu üzerinde meydana gelen saldırıda, takımın genç oyuncusu Dominic Frimpong ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay, Gana spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yetkililer profesyonel kulüplerin seyahat güvenliğine ilişkin yeni adımlar atılacağını bildirdi.

DEPLASMAN DÖNÜŞÜ SİLAHLI PUSU

Samreboi kentinde Samartex ile oynanan lig karşılaşmasının ardından Berekum'a doğru yola çıkan kafile, Goaso–Bibiani güzergahında silahlı ve maskeli kişilerce durduruldu. Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, otobüsün doğrudan ateş altında kaldığı ve yaralanan Frimpong'un olay sonrası hızla bölge hastanesine sevk edildiği belirtildi. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇALILIKLARA SAKLANARAK CANLARINI KURTARDILAR

Olay anında yaşanan paniği ve saldırının boyutlarını detaylandıran Berekum Chelsea kulübü, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Samreboi’den Berekum’a dönerken takım otobüsümüz, geçişimizi engellemek için yolu kapatan bir grup silahlı soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Şoför geri gitmeye çalışırken, tabancalar ve saldırı tüfekleri taşıyan maskeli adamlar otobüsümüze ateş açmaya başladı. Oyuncular ve teknik ekip, siper almak için yakındaki çalılıklara kaçtı.”

Ölüm haberinin netleşmesinin ardından Gana Futbol Federasyonu (GFA) bir taziye mesajı yayımlayarak olayla ilgili yasal sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Federasyonun resmi bildirisinde, “GFA, Berekum Chelsea Futbol Kulübü'nden Dominic Frimpong'un vefatına ilişkin trajik haberi büyük bir şok ve derin bir üzüntüyle karşıladı. Bu trajik olay sadece Berekum Chelsea için değil, tüm Gana futbolu için de büyük bir kayıptır. Dominic, futbola olan bağlılığı ve tutkusu ile ligimizin ruhunu somutlaştıran gelecek vaat eden genç bir yetenekti.” denildi.

Faillerin yakalanması çağrısında bulunan federasyon, “Adaletin yerini bulması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yerel ve ulusal polis güçleriyle ortak bir çalışma başlatılırken, GFA yetkilileri “gelecekte bu tür trajik olayların yaşanmasını önlemek” amacıyla ülke içinde seyahat eden profesyonel spor kulüplerinin güvenlik önlemlerini güçlendirme sözü verdi.

Ocak ayında Aduana FC kulübünden kiralık olarak Berekum Chelsea kadrosuna katılan Dominic Frimpong, Premier Lig sezonunun geri kalan bölümünü bu takımda tamamlamayı planlıyordu. Genç oyuncu, ana kulübünden uzakta geçirdiği bu dönem boyunca forma giydiği 13 maçta 2 gol kaydetmişti.

GEÇMİŞTE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Gana'da futbol takımlarını taşıyan otobüslere yönelik silahlı eylemler ilk kez yaşanmıyor. 2023 yılında Legon Cities takımı, yine Samartex deplasmanı dönüşünde benzer bir silahlı saldırının hedefi olmuş; ancak o olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.