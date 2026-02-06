Camide bombalı saldırı! Cuma namazı kana bulandı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Khadijatul Kubra Camii’nde meydana geldi. Vatandaşların cuma namazını kıldığı esnada camiye yönelik bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

HASTANELERDE KIRMIZI ALARM

Saldırı sonrası başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi. Polisten yapılan resmi açıklamaya göre, patlamada şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanelere sevki ve tedavileri sürüyor.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kanlı saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.