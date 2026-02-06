Camide bombalı saldırı! Cuma namazı kana bulandı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı sırasında Khadijatul Kubra Camii’ni hedef alan ve çok sayıda can kaybına yol açan bombalı saldırı sonrası bölgede can pazarı yaşanırken, hastanelerde acil durum ilan edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Camide bombalı saldırı! Cuma namazı kana bulandı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Khadijatul Kubra Camii’nde meydana geldi. Vatandaşların cuma namazını kıldığı esnada camiye yönelik bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

HASTANELERDE KIRMIZI ALARM

Saldırı sonrası başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi. Polisten yapılan resmi açıklamaya göre, patlamada şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanelere sevki ve tedavileri sürüyor.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kanlı saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

KGK, depremin yıldönümünde Hatay’da Vali Masatlı ile buluştuKGK, depremin yıldönümünde Hatay’da Vali Masatlı ile buluştuGündem
İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranlarıİstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranlarıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

pakistan cami bombalı saldırı
Günün Manşetleri
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
20 il için "sarı kod" verildi! 20 il için "sarı kod" verildi!
İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte 6 Şubat doluluk oranları
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar... BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...