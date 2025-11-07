Camide büyük panik! Cuma namazı kılınırken patlamalar peş peşe geldi, onlarca yaralı var

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki bir lise kampüsü içinde bulunan camide, Cuma namazı esnasında birden fazla patlama meydana geldi. Olayda, çoğu öğrenci olmak üzere en az 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

Euronews'e göre, görgü tanıkları, Kuzey Cakarta’nın Kelapa Gading semtinde yer alan ve bir donanma yerleşkesi içindeki SMA 27 devlet lisesinde, öğle saatlerinde hutbe başladığı sırada iki güçlü patlama sesi duyduklarını aktardı. Patlamaların hemen ardından camiyi gri bir duman kaplarken, içerideki öğrenciler ve cemaat panik içinde dışarı kaçıştı.

Polis yetkilileri, yaralıların çoğunun camiden fırlayan cam kırıkları nedeniyle hafif ve orta derecede yaralandığını bildirdi. Patlamaların camideki hoparlörün yakınından geldiği belirtilirken, olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

BOMBA İMHA EKİBİ 'OYUNCAK SİLAH' BULDU

Cakarta Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri, olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin yaptığı incelemelerde "oyuncak tüfekler ve tabanca" bulduğunu açıkladı. Suheri, olayın bir saldırı olup olmadığı yönündeki spekülasyonlara karşı uyarıda bulunarak, “Ekipler hâlâ olay yerinde inceleme yapıyor. Patlamanın nedenini belirlemeden önce saldırı iddialarıyla ilgili spekülasyondan kaçınılmalı. Yetkililerin çalışmasına izin verin. Sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız,” dedi.

Patlamanın ardından yaralananların bir kısmı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Son gelen bilgilere göre, 20 öğrencinin hala hastanede olduğu ve bu öğrencilerden üçünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.