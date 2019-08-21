Azad Cammu Keşmir Başkanı uluslararası toplumu uyardı. Bölgede insani bir kriz yaşandığını söyleyen Mesud Han, Cammu Keşmir için "insani koridor" çağrısında bulundu.

Azad Cammu Keşmir Başkanı Mesud Han, uluslararası toplumu Keşmir'de yaşananlar konusunda uyardı.



Mesud Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 16 gündür "tecrit" altında tuttuğunu ve bölgede insani bir krizin yaşandığını belirtti.



Han, Cammu Keşmir eyaleti için "insani koridor" açılması çağrısında bulundu.



Azad Cammu Keşmir Başkanı Mesud Han, Cammu Keşmir halkının yiyecek ve ilaç kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.



Mesud Han, Hindistan güvenlik güçlerinin aralarında aktivist ve yerel siyasi liderlerin de bulunduğu 6 bin Keşmirliyi tutukladığını kaydetti.



Mesud Han, Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin Cammu Keşmir'de "planlı bir soykırım" amacı güttüğünü iddia etti. Azad Cammu Keşmir Başkanı, eyalette sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından bölgedeki durumun daha da kötüleşeceğine dikkat çekti.



Han, "Sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra insanlar sokaklara çıkacak. Hindistan güvenlik kuvvetlerinin onlara karşı güç kullanmasından korkuyorum" şeklinde konuştu.





ulusal.com.tr

