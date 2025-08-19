Canlı yayında korkunç son! Ünlü fenomen uyurken hayatını kaybetti

Fransız fenomen Raphael Graven, bilinen adıyla Jean Pormanove, canlı yayın esnasında uykudayken hayatını kaybetti. Ölüm anı, Kick platformunda yüzlerce kişi tarafından izlenirken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde yaşayan Raphael Graven (Jean Pormanove), 17 Ağustos Pazar gecesi ile 18 Ağustos Pazartesi sabahı arasında Kick platformunda yaptığı yayın sırasında uyurken yaşamını yitirdi. 

Yaklaşık 300 saat kesintisiz yayın yapan fenomen, bir süre sonra yatağında hareketsiz kaldı. İzleyicilerden biri, “Çok garip bir pozisyonda” yorumunu yaptığı sırada yayın aniden kesildi.

Olayın ardından Nice Savcılığı soruşturma başlattı ve “şu an için şüpheli bir durum yok” açıklamasında bulundu. Graven’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

AŞIRI MEYDAN OKUMALARLA TANINIYORDU

Haber Global’e göre, Graven, yayıncılık kariyerine Fortnite ve GTA gibi popüler video oyunlarıyla başlamıştı. Ancak zamanla içerik tarzını değiştiren fenomen, aşırı fiziksel dayanıklılık ve şiddet içeren meydan okumalarla dikkat çekti.

Özellikle “10 Gün ve Gece İşkencesi” gibi uyku yoksunluğu ve zorlu dayanıklılık testleri üzerine kurulu yayınlarıyla tanınan Graven, bu tarz içerikleri nedeniyle sık sık tartışma konusu oluyordu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ: “TAM BİR DEHŞET”

Fransa Dijital İşler ve Yapay Zekâ Bakanı Clara Chappaz, yaşanan olayı “tam bir dehşet” olarak nitelendirdi. Chappaz, Kick platformunun sorumlularıyla iletişime geçtiğini ve bu tür aşırı içeriklere karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

