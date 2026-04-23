Çaresiz kalan ABD Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları tespit etmekte zorlanıyor: Temizlik 6 ay sürebilir

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenme sürecinin büyük bir engele dönüştüğü ortaya çıktı. ABD güçlerinin mayınları tespit etmekte güçlük çektiği, bölgedeki temizleme işlemlerinin 6 aya kadar uzayabileceği değerlendiriliyor.

The Washington Post gazetesinin isimlerini açıklamadığı üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sona ermeden bu operasyonun başlatılmasına düşük bir ihtimal olarak bakılıyor.

İRAN BOĞAZI KAPATMIŞTI

ABD'nin bölgede uyguladığı ablukayla yükselen tansiyon ortamında İran, daha önce Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pentagon yetkililerinin mayınların temizlenmesine ilişkin yeni bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Yetkililerin hazırladığı ve mayın temizleme sürecini en az 6 ay olarak öngören bu zaman çizelgesinin, ABD Kongresi'nde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında ciddi bir hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor.

GPS DESTEKLİ SİSTEMLER ABD'Yİ ZORLUYOR

Yetkililer tarafından Kongre üyelerine yapılan bilgilendirmede, İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresine "20'den fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği aktarıldı. Sahadaki mayınların bazılarının GPS destekli sistemlerle donatıldığı ve uzaktan harekete geçirilebildiği ifade edildi. Bu teknolojik donanım nedeniyle, söz konusu patlayıcıların yerleştirilmesi sırasında ABD güçlerinin tespit konusunda büyük zorluklar yaşadığı rapor edildi.

Boğazdaki mayın iddiaları bölgedeki belirsizliği artırmaya devam ederken, sürece dair iddiaların odağındaki kurumlardan net bir doğrulama gelmedi. Öte yandan Pentagon yönetimi, The Washington Post muhabirlerinin mayın temizleme operasyonunun tam olarak ne kadar süreceğine ilişkin yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.