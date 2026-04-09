Çarpıcı anket: Avrupalılar ABD'yi tehdit olarak görüyor

Politico Pulse tarafından Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya’da gerçekleştirilen araştırma, transatlantik ittifakın genetik bir çözülme sürecine girdiğini ortaya koydu. Donald Trump yönetimindeki ABD’nin izlediği tek taraflı politikalar, Avrupa halklarının hafızasındaki "müttefik" imajını, "stratejik risk" algısıyla yer değiştirdi.

GÜVEN ENDEKSİ DİPTE

Anket verileri, Washington’ın Avrupa üzerindeki hegemonik nüfuzunun rıza üretme kabiliyetini kaybettiğini gösteriyor. Kamuoyu yoklamasındaki veriler şu tabloyu ortaya koyuyor:

Anket katılımcılarının %36’sı ABD’yi doğrudan bir tehdit olarak görüyor. ABD’ye "yakın müttefik" olarak güvenenlerin oranı ise %12 ile marjinal bir seviyeye gerilemiş durumda.

Bu durum, Atlantik sisteminin kendi içindeki çatlakların, dış tehdit algısından daha derin olduğunu kanıtlıyor.

ARTAN AMERİKAN KARŞITLIĞI

Washington’ın müdahaleci dış politikası ve ekonomik baskı araçlarına en sert tepki, kıtanın güney kuşağından geliyor:

İspanya ve İtalya: İspanya halkının %51’i, İtalya halkının ise %46’sı ABD’yi Avrupa’nın bekasına yönelik bir risk unsuru olarak nitelendiriyor.

Belçika’da %42, Fransa’da %37 seviyesine ulaşan bu oranlar, Atlantik ittifakının çekirdek coğrafyasında dahi Amerikan vesayetinin sorgulandığını gösteriyor.

ATLANTİK SİSTEMİNDE DERİN ÇATLAK

Katılımcıların %86’sı Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini kurmasını istiyor. Bu oran Polonya ve Belçika’da %95’e ulaşarak rekor kırdı.

Ulusal orduların dışında bir "Ortak Avrupa Gücü" fikrine verilen %69'luk destek, NATO’nun koruyucu şemsiyesinin artık halk nezdinde hükmünü yitirdiğine işaret ediyor.

ATLANTİK SİSTEMİNİN İFLASI: Bu veriler, Atlantik sisteminin sosyolojik tabanda iflas ettiğini tesciller nitelikte. ABD’nin müttefiklerini kendi jeopolitik hırsları için araçsallaştıran tutumu, Avrupa’yı Washington’ın bir "uydusu" olmaktan çıkarıp, hayatta kalabilmek için kendi savunma eksenini kurmaya zorluyor.

Anketin ortaya koyduğu tablo, bir birleşme arzusundan ziyade; güvenilmeyen bir hegemonun yarattığı boşluğu doldurma refleksi olarak değerlendiriliyor.