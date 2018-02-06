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Carrefour, Fransa'da 273 mağazasını kapatıyor

Fransız marketler zinciri Carrefour, Fransa'da 273 mağaza kapatıyor.

Carrefour, Fransa'da 273 mağazasını kapatıyor

Fransız marketler zinciri Carrefour, 2018 yılı içinde ülke genelinde 273 mağazanın kapatılacağını açıkladı.
 
Yönetim Kurulu Başkanı Alexandre Bompard kararı, 2017 yılında düşen kara ve işçi maliyetlerinin yüksekliğine dayandırırken 2020 yılına dek 2 milyar euro tasarruf etmeyi tasarladıklarını ve firmayı 21. yüzyılın ticaret vizyonuna göre yeniden yapılandıracaklarını açıkladı.

Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, bünyesinde 115 bin kişinin çalıştığı şirketin bu kararı neticesinde 4500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Carrefour #fransa #market
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