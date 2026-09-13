Cava Denizi'nde dehşet anları: 240 kişilik yolcu gemisi ile iletişim kesildi

Endonezyalı yetkililer, Cava Denizi'nde 240'tan fazla yolcu taşıyan bir geminin iletişiminin kesilmesinin ardından denizde geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan açıklamaya göre gemi, kötü hava koşulları nedeniyle iletişimini kaybetti ve yaklaşık 140 kişiye hâlâ ulaşılamıyor.

Geminin bilinen son konumu çevresindeki sularda arama çalışmaları genişletilirken şu ana kadar en az 102 kişi kurtarıldı. Kurtarma ekipleri ayrıca bir yolcuya ait cesede ulaştı.

Sky News'in haberine göre, Virgo Transport 8 isimli gemi, Cumartesi günü Doğu Java'daki Surabaya'dan yola çıkarak Borneo Adası'nda yer alan Güney Kalimantan'ın Banjarmasin şehrine doğru sefer yaptı. Ancak yolculuk sırasında gemiyle olan iletişim aniden kesildi. Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı I Putu Sudayana'nın aktardığına göre, gemi kaptanı daha önce 3 metreye (10 fit) varan dalgalarla birlikte sert deniz koşulları bildirmişti. Kaptanın ardından gönderdiği imdat mesajında ise geminin yana yattığı belirtildi. Yetkililer, bu mesajın ardından geminin devrildiğine dair bilgi aldıklarını da sözlerine ekledi.

SON KONUM KIYIDAN 148 KİLOMETRE UZAKTA

Banjarmasin Arama ve Kurtarma Ofisi, geminin iletişim arızası yaşadığına dair bir rapor aldığını doğruladı. İlk bilgilere göre geminin bilinen son konumu, şehrin iskelelerinden birine yaklaşık 92 mil (148 kilometre) uzaklıkta bulunuyordu.

Geminin işletmecisi PT Virgo'dan Yoel Rihi, iletişimin kesildiğini teyit ederek geminin Cumartesi günü yerel saatle 10.13'te Surabaya'dan ayrıldığını açıkladı.

İLK İHBAR İKİ SAAT SONRA GELDİ

Arama ve Kurtarma Ofisi, gemiyle temasın kesilmesinden yaklaşık iki saat sonra, Pazar günü sabaha karşı saat 02.00 civarında bir ihbar aldıklarını duyurdu. İhbarın ardından Banjarmasin'deki Basirih Arama ve Kurtarma iskelesine bir kurtarma ekibi sevk edildi. Bir kurtarma gemisi de vakit kaybetmeden geminin tahmini son bilinen konumuna doğru harekete geçti.

Kurtarma çalışmalarında bugüne kadar helikopter, römorkörler ve çok sayıda başka gemi görev aldı.

Sudayana, gemide bulunan mürettebat ve yolcu sayısının fazla olması nedeniyle yetkililerin mevcut tüm personel ve kaynakları seferber ettiğini belirtti. Ajansın, arama çalışmaları kapsamında denizcilik yetkilileri ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığı, hava koşullarının da yakından takip edildiği aktarıldı. Arama kurtarma operasyonunun önümüzdeki saatlerde de sürmesi bekleniyor.