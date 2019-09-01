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Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile telefon görüşmesi yaptı

Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stylianides telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides
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