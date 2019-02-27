Hindistan-Pakistan krizine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Tarafları itidale davet ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu, “Şu ana kadar Hindistan ile bir temasımız olmadı ama Pakistan Dışişleri Bakanı bizi bilgilendiriyor. Tabiki Hindistan ile de bu konuyu görüşmek isteriz” diye konuştu. Gerilimle ilgili son açıklama Pakistan'dan geldi, gerekirse nükleer silah kullanılacağı belirtildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin bir basın açıklaması yaparak taraflara itidal çağrısı yaptı. Gerilimden endişe duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasına her zaman katkı yapma arzusundayız" dedi.



Çavuşoğlu “Bu gerginliğe yol açan esas olay Keşmir problemidir. Sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor. Keşmir sorununun uluslararası hukukla çözülmesi gerekiyor. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir. Türkiye olarak bu problemlerin çözümüne katkı yapma arzusundayız” ifadelerini kullandı.



“Buradaki gerginlik Afganistan sürecine de etki yapıyor” diyen Çavuşoğlu “Sadece Keşmir'le sınırlı kalması zaten mümkün değil. Bütün bölgeye, dünyaya yansıyor. Dünyanın gözü buraya kilitlenmiş durumda. Pakistan da terör saldırılarından çok çekmiş bir ülkedir. Biz, Afganistan sürecine ivme kazandırmak için Asya'nın kalbi sürecine eş başkanlık yapıyoruz. Türkiye, Pakistan ve Afganistan üçlü zirveyi gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.