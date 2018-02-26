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Çekya'da grip salgını: 70 kişi yaşamını yitirdi

Çekya'da ay başından beri grip salgınından 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çekya'da grip salgını: 70 kişi yaşamını yitirdi

Çekya'da ay başından beri grip salgınından 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ay başlayan grip salgınından (H3N2 tipi virüs) dolayı 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının 60 yaş üstü olduğu ifade edilen açıklamada, halihazırda ülkedeki her 100 bin kişiden yaklaşık 2 bininin grip salgınıyla mücadele ettiği kaydedildi.

Ülke genelinde grip teşhisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 110 olarak açıklandı.

Çekya'da geçen yıl ocak ortasında başlayıp şubat sonunda biten salgında 108 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #çekya
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