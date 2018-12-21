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Çekya'da maden patlaması: 13 işçi hayatını kaybetti

Çekya'da madende meydana gelen patlamada 13 işçi hayatını kaybetti.

Çekya'da maden patlaması: 13 işçi hayatını kaybetti

Çekya'da madende meydana gelen patlamada 13 işçi hayatını kaybetti

OKD madencilik şirketinin sözcüsü Ivo Celeçovski, ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

Celeçovski, ölen işçilerden 11'inin Polonyalı, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğunu, metan gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 10 işçinin de yaralandığını ifade etti.

Patlamanın yaklaşık 800 metre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.  

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Çekya Başbakanı Andrej Babis, ölen işçilerin ailelerine taziye mesajları gönderdi. İki liderin bugün kazanın meydana geldiği madeni ziyaret etmesi bekleniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çekya #maden #patlama
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