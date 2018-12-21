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Çekya'da maden patlaması: Ölü ve kayıp işçiler var

Çekya'da madende meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü. Patlamada 8 işçinin de kaybolduğu belirtildi

Çekya'da maden patlaması: Ölü ve kayıp işçiler var

Çekya'da madende meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü.

OKD madencilik şirketinin sözcüsü Ivo Celeçovski, ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını söyledi.

Metan gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 8 işçinin de kaybolduğu belirtildi.

Madencileri kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çekya #maden #patlama
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