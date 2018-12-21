Çekya'da madende meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü. Patlamada 8 işçinin de kaybolduğu belirtildi

Çekya'da madende meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü.



OKD madencilik şirketinin sözcüsü Ivo Celeçovski, ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını söyledi.



Metan gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 8 işçinin de kaybolduğu belirtildi.



Madencileri kurtarma çalışmaları sürüyor.