Çekya'dan AB itirafı: "Ukrayna Avrupa'da yeni bölünmelere neden olacak"

Ukrayna krizi Avrupa'daki görüş ayrılığını iyice gün yüzüne çıkardı. Çekya Cumhurbaşkanı'ndan da konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'nın Avrupa'da yeni bölünmelere neden olacağını söyledi.

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Avrupa'da Ukrayna çatlağı büyüyor. Rusya yaptırımları ve ABD baskısı karşısındaki görüş ayrılıkları siyasi dengeleri sarsıyor.

Konuya dair Almanya'dan yapılan bir açıklama gündem oldu. Açıklama Çekya Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Almanya ziyaretinde konuştu. Avrupa'da Ukrayna üzerinden yeni bölünmeler olabilir diyerek uyardı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi. AB'de yeni bölünmeler olabileceğini kaydeden Pavel, “Avrupa'nın birliğini daha da güçlendirmeliyiz.” dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı, sadece Rusya değil Çin'in artan etkisine karşısında da Avrupa Birliği'ndeki işbirliğinin yetersiz olduğunu ifade etti.

# çekya # Ukrayna # avrupa birliği

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