Çin'de Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın resmini çiğneyen ve bunu videoya çeken bir Çinli 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, adı açıklanmayan Luo soyadlı 19 yaşındaki kişiyi "etnik nefreti körüklemek"ten suçlu buldu. Duruşma sırasında özür dileyen bu kişinin çektiği videoyu paylaşım uygulaması Kuaishou'da ve WeChat mesajlaşma uygulamasında arkadaşlarıyla paylaşmasının bölgede halk arasında huzursuzluğa yol açtığı belirtildi.
Görüntülerin, "tepinmek ve hakaret etmek" başlığıyla yayımlandığı bildirildi.
9 yaşında yetim kalab Cengiz Han, 1206'ta Moğolların lideri olmuş ve 13. yüzyılda Kuzeydoğu Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuştu./BBCTürkçe
19 yaşındaki Çinli "etnik nefreti körüklemek"ten suçlu buldu
Çin'de Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın resmini çiğneyen ve bunu videoya çeken bir Çinli 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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