ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararını doğru bulmadığını açıkladı.

IŞİD'in henüz mağlup edilmediğini ileri süren Votel, CNN Televizyonuna konuştu. Ortadoğu'daki ABD operasyonlarından sorumlu en üst düzey askeri yetkili olan Votel, Suriye'deki ABD destekli birliklerin de IŞİD tehdidine karşı tek başlarına mücadele etmeye hazır olmadıklarını ifade etti.



Şu anda Umman'da bulunan Votel “O zamanlar benim askeri açıdan tavsiyem bu olurdu… Doğrusu (çekilme) önerisinde bulunmazdım. (IŞİD hilafetinin) hala liderleri, savaşçıları, kolaylaştırıcıları, kaynakları var. Dolayısıyla bu ağın peşinden gitmek için askeri baskıyı sürdürmemiz gerekir” dedi.



Votel, IŞİD'in "mağlup edildiği" açıklamasını ancak artık örgütün tehdit oluşturmadığından emin olduğunda yapabileceğini söyledi.



Votel şöyle devam etti: “Onları bozguna uğrattık dediğimde, bu, artık örgütün ABD'ye veya müttefiklerimize doğrudan saldırı yapabilecek kapasiteye sahip olmadığı anlamına gelir. Ama hala çok güçlü bir ideolojiye sahipler dolayısıyla başkalarını teşvik edebilirler."



Votel ayrıca, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yalnız başlarına IŞİD'le mücadele edemeyeceklerini belirterek, "Hala bizim sağladığımız olanaklara, verdiğimiz desteğe ihtiyaçları var" dedi.



SOÇİ'DE DE GÜNDEM OLDU



Trump'ın çekilme kararı dün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Soçi Zirvesi'nde de gündeme gelmişti. Türkiye, İran ve Rusya liderleri ABD'nin askerini çekmesini olumlu bulduğunu açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'den çekilse bile Amerikalıların ülkede bulunmaya devam edeceklerini açıkladı. Ruhani ayrıca ABD'nin IŞİD gibi terör gruplarını Afganistan ve Orta Asya'ya çektiğini kaydetti.