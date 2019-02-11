Suriye'deki ABD askerlerinin varlığına ilişkin konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, çekilmenin haftalar içinde başlayabileceğini açıkladı. Zamanlamanın Suriye'deki duruma bağlı olduğunu belirten Votel, “Çekilme konusunda olmak istediğimiz yerdeyiz" dedi

BBC Tükçe'nin haberine göre ABD ordusu Suriye'deki askeri teçhizatının bir bölümünü geri çekmeye başladı. Çekilmeyle ilgili konuşan CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel de “Personeli çekmek teçhizatı çekmekten daha kolay, o nedenle öncelikle ihtiyacımız olmayan teçhizatı temizlemeye çalışıyoruz” diye konuştu. Votel, gazetecilerin ABD'deki yaklaşık 2 bin askerin “Günler mi yoksa haftalar içinde mi çekileceğine” ilişkin sorusuna, “Muhtemelen haftalar, ama her şey sahadaki duruma bağlı. Çekilme konusunda olmak istediğimiz yerdeyiz” dedi.



ÇEKİLME KARARI ALINDI AMA YÜZLERCE ASKER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ



ABD Başkanı Donald Trump geçen Aralık ayında sürpriz bir şekilde ABD askerlerini Suriye'den geri çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere “yüzlerce ABD askeri daha” bölgeye gönderildi.



Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, geçen Ocak ayında yazdığı “ABD Suriye'den kaçarken mayın döşüyor” başlıklı yazısında özetle şöyle demişti:



“ABD’de iç mücadele hızlandı. PKK/PYD’yi güvence altına alma çabası öne çıktı. CIA, çatlaklarda çıkış arıyor. ABD’nin amacı belli. Türkiye-Suriye gerilimi. Astana Sürecinde kriz. Türkiye, Rusya, İran arasında güvensizlik. Bölge ülkelerinin birliğini bozma. Suriye’den kaçarken, mayın döşüyor.”



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