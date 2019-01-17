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CENTCOM: Menbiç'teki patlamada 4 Amerikalı öldü

CENTCOM, Menbiç'teki patlamada 4 Amerikalının öldüğünü açıkladı. Patlama sırasında "yerel bir toplantı yapıldığı" belirtildi.

CENTCOM: Menbiç'teki patlamada 4 Amerikalı öldü

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Menbiç patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

CENTCOM, 2'si asker, 1'i sivil Savunma Bakanlığı personeli, 1'i sözleşmeli güvenlik personeli olmak üzere 4 Amerikalının öldüğünü duyurdu.

Restoranda yerel bir toplantı yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlk raporlar kayıpların bir patlamadan kaynaklandığını gösteriyor. Olay soruşturma altında." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililer de Amerikan CNN kanalına konuştu. Yetkililer, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararında herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Senatodaki bir oturumda konuya ilişkin açıklamasında Trump'a yüklendi.

Graham, Menbiç'teki saldırıyı üstlenen IŞİD'in "Trump'ın Suriye kararından cesaret aldığını" öne sürdü.



ulusal.com.tr

Etiketler; #CENTCOM #menbic
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