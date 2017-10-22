Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Cabbar Zeynalov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.
Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken, cephe hattında yaşanan provokasyonun sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
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