Cevad Zarif meydan okudu

"Bazıları için Tanrı gibi olabilirsiniz. Fakat İran için bir hiçsiniz." ABD’nin yaptırım listesine aldığı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif işte bu sözlerle meydan okudu. Beyaz Saray’a davet edildiğini doğrulayan Zarif "Daveti kabul etmediğim için yaptırım listesine alındım." dedi.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevap Zarif’ten çarpıcı açıklamalar geldi.



İran Dışişleri bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muhammed Cevar Zarif kendisine uygulanan ambargonun nedenini açıkladı.



Zarif, geçen ay Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği ABD’nin New York kentinde ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek için Beyaz Saray’a davet edildiğini doğrulayarak, "Beyaz Saray’a gitmediğim için yaptırım listesine alındım" dedi.



İran Dışileri bakanı, “ABD’nin önerisini kabul etmezsem iki hafta içinde yaptırım listesine alınacağım söylendi, kabul etmedim ve yaptırım listesine alındım” ifadelerini kullandı.



ABD’nin sıkça dillendirdiği koşulsuz müzakereye hazırız açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Zarif, “İran lideri ve dışişleri bakanını yaptırım listesine alan ABD, kiminle müzakerede bulunacak” diye sordu.



ABD’nin yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak tanımlayan Zarif, "Ekonomik terörizm sivilleri hedef alma anlamına geliyor. ABD İran halkı ekmek istiyorsa ülke politikasının değiştirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ekmek ile politikayı birbirine bağlamak ekonomik terörizmdir." dedi.



İran’ın dimdik ayakta durduğunu vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, "Biz kendi füzelerimizi yaptık ve Amerika’ya ait İHA’yı vurabildik. Düşmanların ambargo ve baskısı İran'ın ilerlemesini durduramaz." ifadesini kullandı.



Ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ülkesininin bağımzılığını hedef alan ABD’ye meydan okudu.



Amerikan New Yorker dergisi, Zarif’in 15 Temmuz’da New York ziyareti sırasında Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından Trump’la görüşmek için Beyaz Saray’a davet edildiği öne sürmüştü. Zarif, 31 Temmuz’da, ABD Hazine Bakanlığı’nca yaptırım kapsamına alınmıştı.





HABER: YAKUP ASLAN

ulusal.com.tr