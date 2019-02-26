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Cevad Zarif'ten beklenen istifa açıklaması geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıkladı

Cevad Zarif'ten beklenen istifa açıklaması geldi

İran merkezli “Arya” haber sitesine konuşan Zarif, “İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum” dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, “Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim” ifadelerini kullandı.

Zarif, konuya ilişkin bunun dışındaki görüşlerin kişilerin hayal mahsullerinden ibaret olduğunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cevad zarif #istifa #iran
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