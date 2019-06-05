İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti. Zarif, koalisyona silah temin eden Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki halkın ölümüyle sonuçlandığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu eleştirdi.



Zarif, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti.



İran Dışişleri Bakanı, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki halkın ölümüyle sonuçlandığını belirtti.



Zarif yaptığı açıklamada Batılı halkların, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın sona ermesini istediğini fakat Batılı hükümetlerin buna karşılık daha çok silah sattığını söyledi.



"Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir" ifadelerinde bulunan Dışişleri Bakanı, ABD, İngiltere ve Fransa gibi batı ülkelerine çağrıda bulundu.



2015 yılından itibaren çok büyük bir siyasi krizin içerisinde olan Yemen'de, ülkenin kuzeyindeki Husi hareketi Eylül 2014'te neredeyse tüm ülkeyi ele geçirdi.



O tarihten beri Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon güçleri, Yemen'deki Husi militanlarına karşı hava saldırıları düzenliyor.



Beş yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen'de on binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de açlık ve kolerayla mücadele ediyor.



Birleşmiş Milletler, Yemen'deki durumu dünyanın en kötü insani krizi olarak nitelendiriyor.







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