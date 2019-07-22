Cevat Zarif, Nicolas Maduro ile buluştu

Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif New York'tan Venezuela'ya geçti. Zarif burada Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini artırma yolları masaya yatırıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile buluştu.



Zarif, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler toplantısına katıldıktan sonra Güney Amerika'ya geçti.



İran Dışişleri Bakanı ve Venezuela Devlet Başkanı iki ülke arasında farklı alanlarda ikili ilişkileri ilerletme yolları da dâhil olmak üzere bölgesel ve uluslararası birçok konuyu görüştü.



Maduro, Cevad Zarif ile görüştükten sonra twitter hesabında açıklama yaptı. Venezuela lideri, "Başarılı bir görüşmemiz oldu. Emperyalizm kuşatması karşısında desteklerinizden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Biz ikili ilişkileri güçlendirmeye hazırız." dedi.



Karakas'taki Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın (Horge Ariza) yanı sıra Bağlantısızlar konferansına katılan yabancı meslektaşları ile de görüştü.



İran Dışişleri Bakanı, Venezuela'nın ardından Nikaragua ve Bolivya'yı da ziyaret edecek.





ulusal.com.tr