Cezaevinde büyük isyan! En az 19 ölü, 100'den fazla yaralı

Pazar akşamı başlayıp pazartesi sabahına kadar süren olaylar, yaklaşık 10 bin mahkumun bulunduğu Negombo cezaevinde meydana geldi. Yetkililerin açıklamasına göre tutuklular arasındaki gerilim kısa sürede büyüdü. Bölge sakinlerinin gece boyunca silah sesleri duyduğu olayların ardından, polis komandoları bölgeye sevk edildi ancak cezaevinin içine operasyon düzenlemedi. Güvenlik güçleri, yerleşke içindeki durumu havadan insansız hava araçlarıyla (drone) izlemekle yetindi.

"DURUM BU SABAH KONTROLDEN ÇIKTI"

Çatışmanın bilançosu sabah saatlerinde ağırlaştı. İsyan sırasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi ile yaralanan mahkum ve gardiyanlardan oluşan 100'den fazla kişi, hızla başkent Kolombo'nun kuzeyinde yer alan Negombo hastanesine sevk edildi. Olayın ardından pazartesi günü cezaevi önünde endişeli mahkum yakınlarından oluşan kalabalıklar toplandı.

Hastaneye sevk sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Hastane Müdürü Pushpa Gamlath, kamu hastanesine 19 cenazenin getirildiğini, ayrıca 100’den fazla yaralı mahkum ve gardiyanın da tedavi altına alındığını doğruladı. AFP haber ajansına telefonla bilgi veren Gamlath, "Kurşun yarası bulunan bazı kişiler var" dedi.

Olayla ilgili AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi ise ölenlerden dördünün görevli personel olduğunu vurgulayarak, "İsyanı yatıştırmaya çalışırken dört gardiyan öldü. Durum bu sabah kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

KAPASİTENİN 4 KATI MAHKUM

Yaşanan bu son olay, ülkede uzun süredir devam eden aşırı kalabalık cezaevi sorununu yeniden gündeme getirdi. Benzer bir kriz, COVID-19 salgınının en yoğun yaşandığı Aralık 2020'de farklı bir hapishanede patlak vermişti. O dönem çıkan isyanda 11 mahkum hayatını kaybetmiş, 117 kişi yaralanmış ve hükümet, yoğunluğu azaltmak için yüzlerce mahkumu serbest bırakmak zorunda kalmıştı.

Bugün gelinen noktada ise resmi veriler tablonun değişmediğini gösteriyor. Olayların başladığı pazar günü itibarıyla Sri Lanka genelindeki cezaevlerinde toplam 41 bin 250 mahkum bulunuyor. Bu sayı, mevcut hapishane kapasitelerinin yaklaşık 4 katına denk geliyor.